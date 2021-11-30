Похолодание и ураганный ветер: как в Москве капризничает погода

На Москву на фоне двух погодных рекордов – по теплу и низкому давлению, обрушился ураганный ветер. МЧС предупреждает, что сегодня скорость ветра может достигать 25 метров в секунду, что уже привело к обрыву строительных конструкций в центре столицы. При этом за прошедшую ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков.

Сегодня утром температура воздуха достигла 7,5 градусов тепла, атмосферное давление понизилось до 712,5 мм ртутного столба, что стало новым суточным рекордом для 30 ноября. «Прежний температурный рекорд составлял 5,8 градуса и принадлежал 1974 году. А самое низкое давление для 30 ноября было в 1988 году и составляло 718,2 мм рт.ст. (957,6 гПа)», – отмечают «Метеоновости».

Синоптики также обращают внимание, что прирост осадков за ночь составил 11 мм из 58 месячной нормы. «В Москве продолжается дождь, местами сильный. За ночь выпало около 19% месячной нормы осадков», – передает «Интерфакс» слова представителя метеобюро.

Порывы сильного ветра этим утром частично обрушили строительные леса на одном из объектов в центре столицы. «Частичное обрушение строительных лесов, опоясывающих жилой комплекс, произошло на углу улиц Льва Толстого и Зубовской. По предварительной информации, никто не пострадал», – уточнил источник агентства.

К этому часу уже поступило предупреждение МЧС об усилении ветра. «В период с 10:00 до 21:00 часа 30 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

Сегодня в столице синоптики прогнозируют до 5 градусов тепла с постепенным похолоданием до -10. При этом дождь к вечеру перейдет в снег, который продолжится 1 декабря.

Москва, Мария Соколова

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