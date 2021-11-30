Ураган в Москве повалил почти 60 деревьев

Ураганный ветер, обрушившийся сегодня на московской регион, к полудню повалил на территории столицы почти 60 деревьев и повредил несколько автомобилей. Об этом говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

Как отметил вице-мэр Москвы Петр Бирюков, городские службы приведены в состояние повышенной готовности. После начала снегопада в столице будет проведена противогололедная обработка дорог и тротуаров.

По словам Бирюкова, в соответствии с регламентом с 15:00 коммунальная техника приступит к противогололедной обработке особо опасных участков дорог – мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. «Под особым контролем – состояние тротуаров и пешеходных зон. При необходимости их обработают противогололедными материалами для исключения скользкости», – уточнил вице-мэр.

Согласно прогнозу синоптиков, прирост свежевыпавшего снега может составить до 3 см. В ближайшие часы ожидается переход температуры воздуха через 0°С, что может способствовать образованию гололедицы.

Москва, Мария Соколова

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