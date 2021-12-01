Эпоха пандемии: формируется жесткая и архаичная система

Современный мир эпохи пандемии испытывает влияние сразу нескольких трендов: краха режимов международной безопасности, увеличивающейся регионализации, сращения государств и корпораций. Об этом говорится в докладе «Быть на голову выше всех: внешняя политика России 30 спустя», представленном сегодня в Российском совете по международным делам (РСМД).

Как полагают эксперты, формирующаяся международная система будет более анархичной, жестокой и конкурентной, чем предыдущая эпоха пост-биполярности. Авторы доклада предлагают новое видение развития российской внешней политики в условиях трансформирующейся международной среды. Оно основывается на обеспечении российского технологического лидерства, создания новой системы союзничества, диверсификации региональных связей через широкое сетевое взаимодействие с гражданским обществом, политическими, экономическими, гуманитарными структурами стран-партнеров в целях углубления присутствия Москвы.

При этом, как отмечают в РСМД, со времен распада СССР в России сохраняется тяжелая внутренняя повестка, так как многие проблемы, порожденные распадом Союза, до сих пор остаются нерешенными. Утечка мозгов, отток капитала, отсутствие консенсуса относительно будущего направления развития страны, сложность поиска решений проблем, с которыми Россия сталкивается сейчас и будет сталкиваться в будущем, являются вызовами, на которые России необходимо найти адекватный ответ.

В то же время два последних десятилетия считаются весьма удачными для внешней политики и дипломатии России: её институты продемонстрировали высокий уровень эффективности, реагируя на многие традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности и развития гораздо более своевременно и точно, чем многие внешнеполитические ведомства других ведущих западных и незападных стран.

Москва, Светлана Антонова

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