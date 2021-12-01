«Зеленый переход»: Всемирный банк прогнозирует России большие проблемы

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует России большие проблемы во время глобальной энергореформы, предполагающей постепенный отказ от углеводородного сырья. Судя выводам международных экспертов, в случае самого негативного варианта развития событий ВВП России упадет на 4,6%, а уровень благосостояния – на 9,6%.

Согласно докладу ВБ, который цитирует РБК, базовый инерционный сценарий предполагает, что все страны сокращают парниковые эмиссии по Парижским соглашениям, согласно запланированным национальным вкладам. При таком варианте российские ресурсы нефти подешевеют на $21 млрд, а природного газа – на $186 млрд. При кооперативном сценарии – вводится всеобщая «цена на углерод». В этом случае больше всего упадет стоимость российского газа – на $267 млрд, а нефтяные ресурсы – на $63 млрд.

При этом все сценарии Всемирного банка предполагают, что спрос на углеводороды существенно упадет, что понизит ВВП и уровень благосостояния России к 2050 году относительно базового сценария. В случае инерционного некооперативного варианта, когда страны-импортеры топлива в одностороннем порядке вводят цену на углерод без пограничных углеродных налогов уровень благосостояния России сократится на 3%, а ВВП –на 0,9% к 2050 году.

Однако ВБ предупреждает, что делать ставку на такой сценарий России не стоит. «Определить вероятность и сроки формирования широкой коалиции стран, желающих ввести пограничный корректирующий углеродный налог, невозможно, но если такой налог будет введен, то это может максимально негативно сказаться на росте экономики и благосостоянии граждан России», – подчеркивается в докладе.

Москва, Мария Соколова

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