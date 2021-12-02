«Вторжение» на Украину: Россию назначат виновной при любом сценарии

Россию назначат виновной во «вторжении» при любом варианте развития событий вокруг Донбасса, даже если Киев первым начнет военную операцию на юго-востоке Украины. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, к этому варианту развития событий Запад подготовил психологически и своих граждан, и украинских.

«Сейчас на Западе, да кстати, и в Украине настолько происходит шабаш СМИ, истерика по поводу нападения РФ на Украину, что некоторые мои друзья в Украине пошли в магазин и начали покупать продукты. В США – связываясь с товарищами, они говорят, что это центральная тема для новостей. Ток-шоу, политики выступают, обсуждают эту тему», – отметил он.

Царев также обратил внимание, что эта истерия происходит на фоне больших внутриполитических проблем на Украине. «Надо понимать, что, как правило, военные действия идут ради удовлетворения каких-то задач. В данном случае, давайте рассмотрим ситуацию на Украине. У нас вчера должен был время «икс», когда Зеленский объявил о наступлении переворота, и этот переворот не произошел. Мы видим открытый непрерывный конфликт между [Игорем] Коломойским и [Ринатом] Ахметовым (оба – украинские олигархи), и в этот конфликт включился [Владимир] Зеленский (президент Украины). И Ахметов впервые пошел против действующего президента», – подчеркнул Царев.

При этом, как отметил экс-депутат, что бы ни произошло, психологически абсолютно все готовы считать виноватой только Россию. «Самое интересно, что если раньше точка зрения была маргинальная – о том, что надо с Россией договариваться, ну практически мало кто мог себе позволить, то сейчас они настолько уверены, что нападение будет, – что достаточно много политиков и журналистов говорят, что надо пойти России на уступки, надо договариваться с РФ, главное – сохранить Украину, главное – чтобы не было войны. И такая точка зрения, я не скажу, что она доминирующая, но она достаточно широко представлена», – пояснил он.

«С одной стороны, сейчас действительно создана такая атмосфера на Западе, что в случае военных действий, неважно по чьей вине они будут происходить, все уже психологически готовы к тому, что это Россия нападет, что это вина России. Поэтому нападет Украина, например, на Донбасс, а Россия вступится, то это будет подано как нападение РФ на Украину. В этом нет сомнения», – заключил Царев.

Москва, Мария Соколова

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