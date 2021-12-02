Московский регион атакуют снегопады

В ближайшие дни в московском регионе ожидается снежная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха продолжит колебаться от нулевой отметки до ночных -10°.

В пятницу, 3 декабря, снегопад продолжится. Ночью в регионе ожидается -5...0°, днем температура воздуха в Москве составит 0...2°, по области -2...3°.

В субботу, 4 декабря, вновь прогнозируются снегопады. Температура в течение суток в Москве -3...-1°, по области -6...-1°. При этом вероятен порывистый ветер местами до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 5 декабря, местами возможен небольшой снег. Ночью в Москве -7...-5°, по области -10...-5°, днем возможно потепление до -1°.

В понедельник и вторник, 6 и 7 декабря, опять ожидается снег. В дневное время температура воздуха может подняться до 3°.

Москва, Светлана Антонова

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