Публикуй и зарабатывай: социальная сеть ЯRUS внедрит монетизацию Виртуальную валюту, полученную за авторский контент, можно будет перевести в реальные деньги

С нового года пользователи социальной сети ЯRUS будут получать виртуальную валюту, которую позже можно будет перевести в настоящие деньги по курсу: 1 ЯRUS coins за 1 рубль. Об этом рассказали разработчики приложения во время встречи с журналистами и блогерами. Монетизация через поддержку блогеров вытеснит привычную систему лайков, считают создатели.

Обсуждение перспектив новой российской социальной ленты прошло в формате делового завтрака в ресторане La Vue при отеле «Санкт-Петербург». Во время мероприятия технический директор Дмитрий Илюхин рассказал историю появления сервиса ЯRUS, а также поделился планами его развития.

Идея создать данное приложение принадлежит сотрудникам нижегородской IT-компании, работа над ней ведется с лета 2020 года. Инициаторы позиционируют свою разработку как социальную сеть, а ее название ЯRUS подчеркивает ярусную подачу информации. Сервис агрегирует и выдает в мобильном приложении фото, видео, музыкальный и иной контент в соответствии с интересами пользователя.

Фото РИА «Новый День»

На сегодня приложение скачали и установили уже около 1,6 млн раз. А команда проекта увеличилась с 11 единомышленников до сотни специалистов. Рост популярности приложения стимулирует его развитие. На данный момент идет работа над интерфейсом, а также расширением функционала. Векторы развития задают сами пользователи, с которыми разработчики поддерживают обратную связь.

Помимо улучшения интерфейса в планах развивать опцию блогинга. То есть, пользователи будут не только получать интересующую их подборку, но и сами станут авторами контента. При этом, форма не ограничена: это могут быть статьи, фотографии или видеоролики.

Более того, к Новому году создатели планируют запустить монетизацию авторского контента. Каждый пользователь ленты будет получать по пять ЯRUS coins ежедневно. Этой внутренней валютой можно будет поддерживать понравившихся авторов, публикующих контент. При накоплении определенной суммы цифровые деньги можно будет перевести в рубли из расчета один к одному.

Фото РИА «Новый День»

«У каждого проекта есть маркетинговый бюджет. Одни его тратят на то, чтобы флаеры раздавать, другие заказывают рекламу на телевидении, третьи продвигают свой сайт, платят за трафик. А мы эти деньги отдаем людям, чтобы они привлекали к нам других людей», – прокомментировал задумку Дмитрий Илюхин.

Таким образом, каждый пользователь ЯRUS сможет стать автором сетевого контента и начать зарабатывать, формируя собственную аудиторию. За счет этого приложение получит приток новых пользователей. Команда разработчиков надеется, что новые опции сделают приложение популярным среди российских блогеров. Эффективность нововведений проанализируют уже этой весной.

Москва, Екатерина Попова

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