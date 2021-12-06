«Вызывает большую тревогу»: США и НАТО стремятся втянуть Россию в очередной конфликт

Миграционный кризис в Белоруссии является частью гибридной войны, развязанной коллективным Западом, чтобы активизировать русофобский кейс. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь сегодня на круглом столе в Москве с участием экспертов. По их оценке, последние события показывают, что Вашингтон и НАТО настроены на повышение градуса военной напряженности вблизи российской границы.

Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш обратил внимание, что белорусская политика в отношении миграционного кризиса является «по сути европеизаторской политикой Восточной Европы». «Она (Белоруссия) решает за Брюссель его проблемы, потому что понятно, что проамериканская элита Восточной Европы может быть сменена только на проевропейскую. И в этом плане – что бы там Брюссель ни заявлял, существует ряд чиновников, которые с огромным удовольствием наблюдают за тем, что происходит, они ничего не предпринимают, а Восточная Европа дрейфует в сторону смены ориентации на проевропейскую. В этом плане здесь получается очень сильный стратегический задел», – отметил он.

При этом эксперт обратил внимание на ситуацию вокруг Польши, которая по сути ведет антиевропейскую политику. «Сегодняшнее бряцанье оружием, втягивание ЕС и НАТО в мигрантский кризис, причем, что морально и с точки зрения здравого смысла позиция той же Польши труднообъяснима, потому что половина мигрантов, которые скопились в Белоруссии, – это курды. Это самая надежная опора стран НАТО на Ближнем Востоке, в которых инвестировали существенные американские, израильские и европейские деньги в течение последних 20 лет. Более того, курды имеют вполне законное право на убежище в Германии. Получается, курды легально прибыли в Белоруссию, могут легально следовать в Германию, но посередине возникает Польша, которая пытается на курдах выстроить свой образ антимигрантского щита Европы. Получается достаточно некрасиво», – пояснил Коктыш.

«Дальше вопрос к Брюсселю и ЕС, а пойдет ли он на поводу у Польши, либо все-таки сможет поставить Польшу на место и соответственно продемонстрировать, что у него есть немножко другие установки, что то, что Польша делает, – это не есть европейская политика ни в отношении курдов, ни в отношении стандартов гуманизма. Потому что то, что происходит в Белоруссии с мигрантами, внимательно смотрится и воспринимается на Ближнем Востоке, и, насколько я могу судить по отзывам коллег, в общем-то Беларусь очень сильно набирает очки, потому что демонстрирует простую, элементарную человечность, а ЕС, позволяя Польше действовать от имени ЕС, очень сильно репутационно теряет», – подчеркнул эксперт.

Директор Международного аналитического центра Rethinking Russia Александр Коньков со своей стороны отметил, что Белоруссия сумела в прошлом году «стать таким крепким орешком, о который споткнулась технология «цветных революций». «Можно даже говорить об окончании эпохи этого понятия, которое последние 20 лет разрывала шаблоны, по крайней мере, на нашем постсоветском пространстве, хотя не только на нем. И в этом плане достаточно симптоматично, что администрация Байдена начала свою внешнеполитическую линию с высказывания о том, что Америка больше не будет, по крайней мере, это его слова, но не будет делать ставку на силовое продвижение демократии. Думаю, что ситуация в Белоруссии сыграла здесь не последнюю роль», – пояснил Коньков.

В свою очередь, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также акцентировал внимание на неудавшемся в прошлом году госперевороте в Белоруссии. «Нынешний миграционные кризис – это продолжение гибридной войны, это продолжение той попытки цветной революции, госпереворота, который имели место в прошлом году. В условиях экономических санкций, беспрецедентного давления, Лукашенко закономерно сказал – слушайте, я раньше охранял ваши рубежи, теперь, извините, охраняйте их вы сами», – констатировал он.

По его оценке, эта кризисная ситуация «затеяна только лишь по одной причине – еще раз выставить Лукашенко авторитарным правителем, диктатором и попытаться, привязав его в этой проблеме к России, вновь активизировать антироссийский, русофобский кейс». «В целом ситуация вызывает большую тревогу. Это связано с общим конфронтационным настроем Североатлантического альянса и США на повышение градуса военной напряженности у границ Союзного государства», – пояснил Коротченко.

Москва, Мария Соколова

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