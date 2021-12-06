«Через масштабные военные столкновения»: Украина рискует стать эпицентром глобального передела мира

Беспрецедентная милитаризация Восточной Европы угрожает перерасти в реальную войну с непредсказуемыми последствиями, а ее эпицентром рискует стать Украина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал руководитель Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман сегодня на круглом столе в Москве. По его оценке, мир вступил в процесс передела системы международных отношений, который ранее всегда оформлялся в результате «большой войны».

«В последние 5-6 лет мы вступили в такой период в мировом развитии, который в истории не является новинкой, и с какой-то регулярностью, раз примерно в сто лет – где-то больше, где-то меньше, он всегда случался. Это процесс перетрансформации системы международных отношений. Другими словами, мы получили после 91-го года и факта распада Советского союза и советского блока систему, которую принято было называть однополярной. В последние годы эта структура ломается по где-то непонятным, но объективным международным процессам. Опасность этого традиционного периода в истории, если мы посмотрим на критическую массу таких случаев, в том, что они заканчивались, как правило, большой войной, и только по результатам большой войны происходило оформление новой системы», – пояснил эксперт.

Прейгерман обратил внимание, что нынешний этап передела системы происходит в новых условиях, когда частью международной политической жизни стало ядерное оружие. «Есть позитивное сдерживающее влияние ядерного оружия. Но, с другой стороны, историки и теоретики международных отношений еще на примере холодной войны показали, что ядерное оружие не является решением всех проблем, связанных с нарастанием военного противостояния, которое, так или иначе, выливается в кризисные ситуации. Возник даже такой термин – парадокс стабильности-нестабильности, который показывает, что при нарастании политических противоречий, перерастающих в военную сферу, не случается конфликтов, где до предела доходит вероятность использования ядерного оружия. Но вот эта негативная энергия, к сожалению, все равно выливается в военную конфронтацию где-то в тех точках, где ключевые игроки считают, что это не приведет к действительно большому столкновению между ними», – отметил он.

«Сегодня как никогда возникает опасность, что такого рода парадокс стабильности-нестабильности может начать проявлять себя здесь, в Восточной Европе. Несмотря на то, что ядерное оружие вроде близко, несмотря на то, что ключевые игроки – Россия и НАТО, ядерные зонтики этих двух акторов ключевые для региона. Но, как показала ситуация с украинским кризисом, в ситуации, когда никто не хочет даже думать о том, чтобы приблизиться к этой опасной черте ядерного конфликта, все равно возникает проявление, выплеск этой негативной энергии через масштабные военные столкновения», – подчеркнул Прейгерман.

При этом эксперт обратил внимание, что сегодня происходит «беспрецедентнейшая милитаризация региона», которая подталкивает экспертов даже пересматривать методологию исследования. «Получается, что вот-вот должны начаться боевые столкновения. Так вот в условиях, когда происходит вот эта милитаризация, раскручивание того, что теоретики называют дилеммой безопасности и спиралью безопасности, то есть, вот это восприятие, что мы лишь отвечаем на растущую милитаризацию и вооружение с другой стороны, а в итоге еще больше подталкиваем другую сторону делать то же самое. В условиях, когда перестают работать уникальные договоры в регионе, на мой взгляд, – это огромнейшая опасность для союзных государств», – констатировал он.

Москва, Мария Соколова

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