К Москве приближается новый снежный шторм

В ближайшие дни в московском регионе ожидается обильный снегопад, который будет сопровождаться штормовым ветром. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в течение недели колебания температуры воздуха будут от слабо морозной до оттепельной.

Сильный снегопад ожидается в ночь на вторник, 7 декабря, при температуре -7...-2°. Днем потеплеет до нулевой отметки, а осадки продолжается в виде снега, мокрого снега при порывистом ветре до 15 метров в секунду.

В среду, 8 декабря, ночью также вероятен снег. Москве прогнозируется -3...-1°, по области -4...1°. Днем осадки продолжатся. При этом в светлое время суток температура будет колебаться вблизи нулевой отметки, а к вечеру в столице подморозит до -7°, в Подмосковье – до -10°.

В четверг, 9 декабря, вновь возможен небольшой снег. Ночью в Москве -10...-8°, по области -13...-8°. Днем в столице -10...-8°, в Подмосковье -13...-8°.

В пятницу, 10 декабря, опять ожидается небольшой снег. Ночью -13...-8°, днем -8...-3°.

В субботу, 11 декабря, осадки продолжатся. Ночью -10...-5°, днем -6...-1°.

Москва, Светлана Антонова

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