Солдаты – неизвестные, но память – вечная. Тверские росгвардейцы почтили память защитников Родины

Ежегодно, начиная с 2014 года, 3 декабря в России отмечается День Неизвестного солдата. Эта памятная дата посвящена всем воинам, которые отдали за свою Родину жизнь, но остались без вести пропавшими или безымянными.

Символичным местом поклонения является мемориал у Кремлевской стены в Александровском саду, куда приходят родственники таких погибших. Сюда в 1966 году в честь 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой был перенесен и торжественно захоронен прах неизвестного солдата из братской могилы.

Одной из ключевых битв, которая сыграла важнейшую роль в сражениях за столицу, стала Ржевская. Бои в окрестностях Ржева, по мнению историков, были кровопролитными и ожесточёнными. Здесь с января 1942 года по март 1943 года советская армия потеряла более 400 тысяч человек: одни – погибли, другие – попали в плен, а третьи – и вовсе пропали без вести.

В честь защитников Родины, которые удержали и обескровили силы фашистской группы армий «Центр», во Ржеве возвели Мемориал Советскому солдату. Невообразимой красоты ансамбль с памятником в виде духа воина, который возвышается над полем боя и растворяется в воздухе в виде журавлей, открыли здесь в июне 2020 года.

Фото: lv.baltnews.com

На стальных листах нанесены имена более 62 тысяч красноармейцев, однако список неизвестных всё ещё велик. Например, в апреле 2020 года поисковики нашли останки 704 красноармейцев и установили лишь 12 имен. А в мае 2021 года в ходе раскопок обнаружены останки ещё 387 советских солдат. Всего же с 90-х годов подо Ржевом экспедиторы подняли на поверхность свыше 2 тысяч участников Ржевской битвы.

Однако память о защитниках Родины жива до сих пор. Так, 3 декабря, в День неизвестного солдата, ржевские росгвардейцы почтили память погибших минутой молчания. Чествование солдат началось с минуты молчания, а завершилось мероприятие возложением цветов к подножью Ржевского мемориала.

Фото: Росгвардия

Не забыты доблестные подвиги красноармейцев и в кинематографе. В декабре 2019 года на большие экраны вышла военная драма Игоря Копылова «Ржев». Фильм сняли по произведению «Искупить кровью» участника Ржевской битвы, писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. А инициатором и спонсором создания кинокартины выступил меценат Евгений Пригожин. Его дедушка также прошёл боевое крещение сражением подо Ржевом, а также стал прототипом главного героя повести.

Сюжет фильма разворачивается в 1942 году вблизи села Овсянниково, где проходят ожесточённые бои между советскими войсками и фашистскими захватчиками. Красноармейцы получают приказ из штаба – защищать территорию, несмотря ни на что. Киноистория рассказывает один день из жизни солдат, которые понимают, что это их последний бой. Здесь нет главных или второстепенным героев, все равны перед неотвратимой судьбой.

Кадр из фильма «Ржев»

Создатели киноленты поделились, что одна из интересных деталей – просьба актёров наделить их персонажей фамилиями близких, погибших на полях сражений Великой Отечественной Войны.

Достоверность и искренность, которые красной нитью идут через весь фильм, смогли затронуть души даже самых искушенных зрителей. Ленту часто показывают на уроках истории и классных часах в школах, чтобы подростки знали, что прошли умудрённые опытом и ещё совсем молодые солдаты, чего стоила Победа.

Москва, Светлана Антонова

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