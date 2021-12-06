В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий будущей ночью. Как говорится в сообщении регионального главка МЧС, ожидается с 2:00 сильный снег, переходящий в мокрый снег, гололёд, налипание мокрого снега, гололедица.
В отдельных районах возможно усиление ветра до 15 метров в секунду.
Согласно прогнозам синоптиков, ненастье продлится до полудня 7 декабря.
Москва, Светлана Антонова
© 2021, РИА «Новый День»
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