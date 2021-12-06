Что делать, если вас обманули телефонные аферисты – советы юриста

Жертвам телефонного мошенничества, которые под действием уговоров аферистов взяли в банке кредит и отдали деньги, нужно добиваться возбуждения уголовного дела и признания сделки с банком недействительной. Об этом в комментарии РИА «Новый День» сообщил юрист Андрей Божинов. При этом он обратил внимание на несколько правил, которые помогут избежать подобного обмана.

«Первое, может быть, банально, но просто – не брать трубку, когда вам звонят с незнакомого номера. Второе. Если вы уже взяли телефон и вам кто-то начинает представляться сотрудником правоохранительных органов, можно смело сразу же положить трубку. Поверьте, если у человека есть какие-то проблемы с правоохранительными органами, то его найдут, и все будет совершенно по-другому, а не звонок по телефону с предложением поучаствовать в некой сомнительной операции. То есть, таким образом сотрудники правоохранительных органов просто не работают», – пояснил Божинов.

Юрист также обратил внимание, что чем дольше длится разговор с аферистами, тем больше опасность, «что вас в эту историю все-таки затянут». «На той стороне работают достаточно опытные люди с точки зрения психологии. Их специально учат психологическому воздействию. Плюс, они используют все-таки сохранившееся еще у нас доверие к государству, к системе, к сотрудникам правоохранительных органов», – отметил он.

«Если же вдруг человек все-таки поддался на провокацию и понес материальные потери, взял кредит, то, безусловно, надо сразу же идти с заявлением в правоохранительные органы. Вне зависимости от того, что там вам будут говорить – найдут-не найдут преступников, они обязаны это заявление принять, обязаны провести проверку. Если по материалам проверки будет вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, то обжаловать его в прокуратуру и добиваться того, чтобы все-таки уголовное дело возбудили», – подчеркнул юрист.

При этом как пояснил Божинов, не дожидаясь действий банка, нужно обращаться в суд, чтобы признать сделку по кредиту недействительной. «В зависимости от обстоятельств – или будет статья 178 Гражданского кодекса, или 179 – это совершение сделки под влиянием обмана или существенного заблуждения, нужно доказывать в суде, что безусловно, этой сделки бы не было, если бы… со всеми соответствующими доказательствами, звонками и так далее. Разумеется, лучше обратиться к квалифицированному юристу, особенно, если речь идет о больших деньгах. Затраты на его услуги будут несоизмеримо меньше, чем те, которые человек понесет, когда с него начнут все это взыскивать», – констатировал он.

«В случаях, когда кредитная организация видит, что человек не платит, она расторгает договор и пытается взыскать всю эту сумму. Но, как правило, они стараются подольше это потянуть, чтобы сумма, проценты набежали и так далее. Поэтому я бы рекомендовал не ждать этого момента, и не думать, что если стал жертвой преступления, то взаимоотношения с кредитной организацией закончатся очень просто. Каждый кузнец кует свое счастье сам, поэтому нужно самому обращаться в суд, идти проконсультироваться и, безусловно, необходимо заявление о возбуждении уголовного дела – нужно его добиваться», – заключил Божинов.

Ранее сообщилась, что жертвами телефонных аферистов стал каждый шестой россиянин, потеряв при этом деньги или имущество. Сбербанк оценивает потери пострадавших в сумму до 5 млрд рублей ежемесячно.

Москва, Мария Соколова

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