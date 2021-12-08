В Москве увеличилось число госпитализаций детей с гриппом и ОРВИ

В последние недели в Москве наблюдается рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди детей. Об этом говорится в сообщении столичного департамента здравоохранения. При этом в ведомстве обратили внимание, что объемы госпитализаций превышают цифры за аналогичные периоды последних двух лет.

В департаменте уточнили, что для обеспечения всех заболевших стационарной медицинской помощью дополнительно развёрнуто 450 коек в ИКБ №1, ДГКБ св. Владимира, ДИКБ № 6, ДГКБ им. Башляевой.

«В настоящий момент в московских больницах имеется достаточный объём свободных коечных мощностей для лечения гриппа и ОРВИ у детей (более 35%). Также сообщаем, что информация о том, что в детских больницах не хватает препаратов для лечения гриппа не соответствует действительности. Медицинская помощь и детям и взрослым оказывается в полном объеме. Лекарственных препаратов, в том числе для проведения противовирусной терапии для лечения гриппа и ОРВИ достаточно во всех медицинских организациях», – заверили в ведомстве.

По данным депздрава, показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве находятся ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей: среди детей 0-2 лет ниже на 80%, среди детей 3-6 лет ниже на 73,2%, среди детей 7-14 лет ниже на 23,5%.

Москва, Светлана Антонова

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