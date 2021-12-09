России грозит несбалансированное расслоение общества

Россию ожидает еще большее расслоение общества в результате проводимой банками кредитной политики. Об этом заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в комментарии агентству «Прайм». По его словам, ситуация спровоцирована ухудшением материального положения большого количества заемщиков.

Тосунян обратил внимание, что банки имеют высокую коммерческую мотивацию и заинтересованы наращивать кредитование, но сейчас есть несколько сдерживающих факторов, в том числе регуляторные меры и общая ситуация на рынке на фоне падения доходов населения.

«Заемщики состоятельные, обеспеченные, с хорошей кредитной историей будут иметь больше возможностей получать кредиты, по более выгодным ставкам. А менее обеспеченные будут отсекаться от рынка кредитования, и тем самым лишаться возможности, например, начать свой бизнес… С них будут жестче спрашивать и требования, естественно, повышать», – пояснил глава АРБ.

При этом Тосунян назвал желание банков минимизировать риски «естественным», но такой подход будет приводить к еще большему расслоению общества.

«Расслоенное общество становится дисбалансированным, в нем возникает множество социальных конфликтов, проблем, криминализации. Нельзя этого допускать. Поэтому государство должно понимать, что только при политике, направленной на повышение уровня жизни, на снижение процентной ставки, на повышение доступности кредитов, на расширение конкуренции, в первую очередь, в регионах, можно социальную напряженность не наращивать, а снижать», – подчеркнул глава АРБ.

Москва, Анастасия Смирнова

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