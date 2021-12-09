Интерес к Ржевской битве с годами только растет

Ржевский мемориал Советскому солдату с момента его открытия посетили уже более 2,5 млн человек. Об этом сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк. Это еще раз подтверждает, что россияне помнят подвиги предков и интересуются трагическими вехами истории своей страны.

«На данный момент стоит отметить, что мемориал посетило более 2,5 млн человек. Это один из самых популярных и самых узнаваемых на данный момент мемориалов в стране и один из самых крупных монументальных памятников в современной России», – сказал Мартынюк.

Ржевский мемориал Советскому солдату был возведен на месте ожесточенных боев Ржевско-Вяземской операции, инициаторами стали ветераны Великой Отечественной войны, а идею поддержали многие федеральные органы и организации. Скульптором выступил Андрей Коробцов, а архитектором – Константин Фомин. Мемориал создан исключительно на народные пожертвования и был открыт 30 июня 2020 года.

За два ковидных года Российскому военно-историческому обществу удалось организовать более 160 крупных мероприятий с посещением мемориала, но основным направлением была монументальная деятельность.

Такие цифры означают лишь то, что люди помнят подвиг павших в боях людей и ценят их жертву. О том, насколько ценен этот великий подвиг, подробно рассказывает фильм «Ржев» Игоря Копылова.

В ленте показаны события, которые описал в своей повести «Искупить Кровью» Вячеслав Кондратьев – участник Ржевской битвы. И повесть, и военная драма полны настоящей, горькой жестокости, которая царила на полях сражений подо Ржевом. Режиссёр сохранил суть повести и попытался передать тяжесть тех дней и жертвы, на которые приходится идти ради победы над врагом, ради свободы своей Родины, на чей призыв отвечают не только «партийные» люди, но и те, кто просто хочет её защитить.

Фильм быстро набрал популярность, и в первый уикенд вошел в пятерку лидеров по количеству зрителей и сборов в России. После сеанса зрители выходили пораженные реализмом картины. Вступительная сцена нападения на деревню снята невероятно натуралистично, а актеры настолько вжились в роли советских солдат, что сложно даже поверить, что они наши современники. Спонсированием фильма занимался петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Съемки оказались для него делом чести, ведь в Ржевской битве участвовал его дедушка.

В истории немало моментов, когда проливалась человеческая кровь. Вторая Мировая война – огромный вулкан невероятной и часто вынужденной жестокости, которую воюющие стороны применяли друг к другу. Ржевская битва – это жерло вулкана, которое собрало в себе весь жар пылких сражений и взорвалось болью, страданиями и последующим трауром. Участники битвы с обеих сторон с ужасом это вспоминают и до сих пор называют эти дни «ржевской мясорубкой».

В культуре Ржевская битва тоже оставила след. Помимо фильма «Ржев», об этих событиях сняли картину «Сашка», первоисточником которой тоже является Вячеслав Кондратьев. Помимо него, о Ржеве писали и другие авторы, в том числе Александр Твардовский.

Ужасающие, окутанные невероятной человеческой жестокостью бои подо Ржевом должны навсегда остаться в нашей памяти. Ржевская битва показывает, насколько страшной может быть война и её последствия.

Ржев, Екатерина Попова

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