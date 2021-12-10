Синоптики определили, когда потеплеет в Москве

Морозная погода, установившаяся в московском регионе, в ближайшие дни начнет отступать. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, заметное потепление ожидается в ближайшее воскресенье.

Как отмечают синоптики, в субботу, 11 декабря, сохранится морозная погода. Ночью в Москве до -17...-15°, по области -19...-14°. Днем в столице ожидается -13...-11°, в Подмосковье -14...-9°.

В воскресенье 12 декабря, станет больше облаков. Ночью еще преимущественно без осадков, в Москве -13...-11°, по области -14...-9°. Днем прогнозируется небольшой снег, в Москве температура воздуха повысится до -4...-2°, по области – до -6...-1°.

В начале следующей недели по мере отступления антициклона прогнозируется облачная погода, преимущественно без осадков и потепление продолжится. В понедельник и вторник, 13 и 14 декабря, ночью до -8...-3°, днем -до 5...0°.

Москва, Светлана Антонова

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