Синоптики обещают Москве декабрьскую оттепель

На следующей неделе в московском регионе ожидается оттепель – температура воздуха может подняться до плюс четырех градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии РИА «Новости».

«Настоящая оттепель начнется с четверга, будет заметная динамика повышения температуры. Со вторника температура будет выше нормы на два градуса, в четверг – на три градуса выше, в (следующую) пятницу – на четыре градуса выше», – сказал синоптик.

Вильфанд также уточнил, что температура в четверг днем прогнозируется от -1 до +4 градусов. Сильных осадков не прогнозируется, но погода будет облачной.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»