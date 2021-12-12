Военный эксперт: турецкие наемники в Триполи принесут новый хаос в Ливию

Анкара готовится осуществить вооруженные провокации во время предстоящих президентских выборов в Ливии. Об этом свидетельствует ускорившаяся переброска в страну протурецких боевиков из Сирии и Афганистана.

Переброшенные из Сирии наемники из состава подконтрольных Анкаре террористических группировок действуют на территории Ливии уже длительное время. По данным ряда источников, несколько недель назад Турция начала переброску к ним наемников из Афганистана. Наращивание подконтрольных Турции сил менее чем за две недели до назначенных на 24 декабря президентских выборов может свидетельствовать о желании Анкары повлиять на результаты голосования, чтобы обеспечить дальнейший контроль над природными богатствами африканской страны.

«Претензии Анкары на Ливию становятся все более очевидными. Таким образом, можно говорить о том, что по меньшей мере два фактора окажут влияние на будущее Ливии – это внутренний хаос, и в этом смысле мне сложно предречь какое-то определенное будущее, и фактор Турции, который может, с одной стороны, унифицировать подходы различных политически сил в этой стране, и одновременно, с учетом того, что Ливия это все-таки арабская страна, привести к столкновению прямому между турками и арабами», – заявил в беседе с «Радио КП» военный эксперт Борис Подопригора.

По его мнению, из-за действий Турции Ливию ожидает очередной виток хаоса.

В случае провала курса на объединение страны, принятого при посредничестве международного сообщества на Женевском саммите в октябре 2020 года, страну ждет продолжение кровопролитного гражданского конфликта, который не прекращался с 2011 года, когда была свергнута власть полковника Муаммара Каддафи.

С учетом этих обстоятельств информация о переброске в страну наемников из Афганистана вызывает особую озабоченность. Местные источники сообщают, что переброской боевиков руководит главарь бандформирования RADA Адб аль-Рауф Карра, который использует для этих целей подконтрольную авиакомпанию Rada Airlines, зарегистрированную в Белоруссии. Согласно данным портала Flightradar, принадлежащий Rada Airlines Ил-62М с бортовым номером EW-450 TR с начала декабря совершил несколько рейсов из Кабула в аэропорт Митига в Триполи. Источники предполагают, что самолет доставил в Ливию афганских наемников, а также оружие и боеприпасы. Сотрудники турецких спецслужб разместили афганцев на авиабазе Аль-Ватыя, неподалеку от границы с Тунисом.

Параллельно с доставкой новых партий боевиков Анкара развернула в СМИ пропагандистскую кампанию, построенную вокруг российской «ЧВК Вагнер», якобы присутствующей на востоке страны. Несмотря на отсутствие доказательств и неоднократные заявления МИД РФ, в которых российские дипломаты последовательно опровергали указанные обвинения, Анкара продолжает информационную истерию в попытке отвлечь мировое сообщество от собственных преступлений. В частности, к этой кампании был привлечен глава Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишр, проживающий в Турции.

Триполи, Светлана Антонова

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