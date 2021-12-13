На Москву надвигается новый снежный шторм

В московском регионе объявлено экстренное предупреждение в связи резким ухудшением погодных условий. В период с 21 часа 13 декабря до 9 часов ожидаются осадки в виде мокрого снега. В утренние часы местами туман с видимостью 200-700 метров, гололед, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни температура воздуха в московском регионе будет колебаться вблизи нулевой отметки.

Москва, Светлана Антонова

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