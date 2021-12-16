В Центральной России ожидается аномальный мороз

В начале следующей недели на территории Центральной России ожидается резкое похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в предстоящий понедельник температура воздуха опустится ниже 20 градусов холода.

«21-25 декабря на территории Центрального федерального округа ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до -26...-21°, на севере округа до -35...-30°, днем преобладающая температура -21...15°», – говорится в сообщении.

Москва, Светлана Антонова

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