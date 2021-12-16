В Твери отпраздновали 80-летие со дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков Талантливые школьники выступили на гала-концерте с песнями о Родине, войне и героях того времени

16 декабря в Твери состоялся гала-концерт XIV Областного детско-юношеского фестиваля патриотической песни «Отечество». На музыкальный вечер во Дворец культуры «Пролетарка» приехали юные таланты из Калязина, Ржева, Торжка, Бежецка и Твери. На концерте выступили победители и призёры конкурса, которых выделили зрители и партнёры фестиваля во время отборочных туров.

Всего в региональном конкурсе поучаствовали около 340 подростков в возрасте от 6 до 17 лет. Они соревновались в четырёх номинациях: «солисты», «дуэты», «вокальные ансамбли», «авторы-исполнители». Профессиональное жюри определило 63 музыкальных номера, которые удостоились наград, 20 их них прозвучали на гала-концерте.

Организаторы посвятили мероприятие 80-летию со дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Также перед концертом зрители смогли увидеть передвижные выставки от музея Калининского фронта – «Партизанскими тропами» и «Подвиг и трагедия». Через фотокарточки, трогательные письма, награды и извещения о гибели они смогли познакомиться с историей военных лет.

К вопросу патриотического воспитания молодёжи в регионе относятся очень серьёзно. Так, это направление входит в Стратегию духовно-нравственного воспитания детей.

«Очень важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят память о Великой Отечественной войне и её героях, ведут поисковую работу, стоят в строю «Бессмертного полка»», – отмечает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Такого же мнения придерживаются и российские киноделы, которые ежегодно выпускают десятки фильмов, посвящённых Великой Отечественной войне. Знакомство подростков с кинолентами зачастую происходит в школах на классных часах. Одним из фильмов, который часто становится темой школьных кинопоказов в Тверской области, является «Ржев» Игоря Копылова. В основе драмы – повесть писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Инициатором съёмок выступил меценат Евгений Пригожин, чей дедушка также принимал участие в боях подо Ржевом. Картина показывает школьникам цену Победы, настоящее лицо войны и трагедии, которые она принесла в каждый дом.

Кадр из кинофильма «Ржев»

Сюжет фильма рассказывает об одном дне Ржевской битвы, которую впоследствии назовут переломным моментом войны. В центре повествования – оборона Овсянниково, когда защитникам Родины приходит приказ удержать деревню любой ценой. Маленькая группа красноармейцев храбро противостоит врагу, численность которого превосходит во много раз, понимая, что, возможно, это последний бой.

Тверь, Екатерина Попова

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