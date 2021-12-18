С сегодняшнего дня Россия окончательно вышла из Договора по открытому небу (ДОН). Как пишут «Известия», РФ больше не сможет совершать наблюдательные полеты над территорией государств, входящих в НАТО, и их союзников.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью изданию пояснил, что Москва до последнего предпринимала все возможные усилия по сохранению договора, давая администрации США возможность принять решение о возвращении в ДОН.

Решение о выходе из ДОН Москва предприняла после выхода Вашингтона из соглашения 22 ноября 2020 года.

Москва, Светлана Антонова

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