В московском регионе объявлено экстренное погодное предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким изменением погодных условий. Согласно прогнозу синоптиков Росгидромета, в период с 22:00 18 декабря до 10:00 19 декабря по ожидается снег, местами сильный. На дорогах ожидается гололедица.

По данным Гидрометцентра России, в ночное время температура воздуха понизится до -4...-2 градусов. Днем в воскресенье, 19 декабря, ожидается около нуля, после чего начнется похолодание. В понедельник, 20 декабря, прогнозируется до -18 градусов.

Москва, Светлана Антонова

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