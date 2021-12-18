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Суббота, 18 декабря 2021, 18:07 мск

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Сотрудник администрации президента Молдавии объявил посла РФ персоной нон грата

Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун объявил персоной нон грата посла РФ в республике Олега Васнецова после его визита на церемонию инаугурации президента Приднестровья Вадима Красносельского.

«Персона нон грата – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов. Нужно принять официальное решение», – говорится в заявлении Гузуна, которое цитирует Deschide.md. Сообщается, что Гузун допустил такое высказывание в соцсети Facebook, однако в аккаунте чиновника этот пост отсутствует.

Между тем пресс-секретарь президента Молдавии Сорина Штефырцэ заявила ТАСС, что личное мнение Гузуна «не отражает позицию администрации президента».

Так или иначе, руководство Молдавии считает выборы в непризнанной республике юридически недействительными.

Кишинев, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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