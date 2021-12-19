В информационной системе МВД России произошел коллапс

В информационной системе госавтоинспекции произошел глобальный сбой после коммунальной аварии, в результате которой водой были повреждены серверы. Как сообщила пресс-служба МВД России, прием граждан пока невозможен.

«Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», – пояснили в МВД.

Восстановительные мероприятия продолжаются. «Однако на данный момент очевидно, что потребуется больше времени, чем анонсировалось накануне. Это делает невозможным прием граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. Ориентировочное время завершения работ – вечер 19 декабря», – уточняется в официальном сообщении министерства.

В связи с указанными обстоятельствами 20 декабря объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.

«МВД России приносит извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами», – говорится в сообщении.

Москва, Светлана Антонова

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