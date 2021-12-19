В Москве выпадет до трети месячной нормы снега

Минувшей ночью в Москве выпало до 7 см снега. Как говорится в сообщении комплекса городского хозяйства, в течение воскресенья может выпасть такое же количество осадков, в результате чего прирост свежевыпавшего снега за сутки составит до трети месячной нормы.

В мэрии уточнили, что на улицах столицы для уборки снега работает более 10 тысяч единиц техники. «Повсеместно идут работы по очистке улиц и дворовых территорий, парковочных мест, кровель и выступающих элементов фасадов. Под особым контролем – состояние пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам», – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, похолодание в московском регионе откладывается до вторника. Предстоящей ночью ожидается около нуля градусов, а в понедельник днем – до -7 градусов.

Москва, Светлана Антонова

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