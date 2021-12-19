В Москве зафиксировано рекордное атмосферное давление

Сегодня в пять часов утра в Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление для 19 декабря: 973.8 гПа (730.6 мм рт столба), сообщают «Метеоновости».

Синоптики обращают внимание, что таким образом был обновлен рекорд 1996 года со значением 974.1 гПа (730.6 мм рт столба).

При этом атмосферное давление продолжает падать. На 10 часов утра на метеостанции ВДНХ зарегистрировано 967.1 гПа (725,6 мм рт столба).

Самое низкое атмосферное давление в декабре зафиксировано 15 числа и составляет 948.5 гПа (711 мм рт столба).

Москва, Светлана Антонова

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