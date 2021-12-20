Золотые перспективы: какие цены на желтый металл ждать в 2022 году

Мировые цены на золото могут рекордно вырасти в ближайшие два-три года примерно на 50% – до $2 550 за унцию. Такое мнение высказали в своем прогнозе эксперты «Золотого монетного дома». По их оценке, при пессимистичном прогнозе стоимость желтого металла может упасть до $1600 – «момент истины» может наступить до конца 2021 года.

Как отмечают аналитики, за последние 10 месяцев спрос на золото со стороны центральных банков уже превысил показатель за весь 2020 год. Запасаются драгметаллом не только регуляторы развивающихся государств, но и развитых. При этом активизировались индивидуальные инвесторы. «Объем мирового спроса на слитки и монеты в 3-м квартале достиг 262 тонн, что на 18% выше в годовом исчислении. К концу третьего квартала всего было реализовано 857 тонн инвестиционного физического золота, что является максимумом с 2013 года», – уточняется в докладе.

«Учитывая такие показатели у крупнейших производителей золотых инвестиционных монет, мировой объем спроса на эту продукцию может преодолеть отметку в 300 тонн за этот год, обновив более чем 10-летний максимум… В условиях стагфляции золото, в конечном счете, привлечет к себе внимание институциональных инвесторов, поскольку сворачивание экономических стимулов и высокий уровень инфляции сильно ударит по традиционным финансовым активам», – полагают эксперты.

По их мнению, «момент истины» для золота может наступить в самом ближайшем будущем, возможно, – до предстоящих новогодних праздников. В докладе отмечается, что возможны два сценария развития ситуации – при оптимистическом возобновится рост цены «в направлении исторического максимума, и далее – выше».

«Потенциальные цели движения «расширение Фибоначчи» дает в районе $2630-2650 за унцию на горизонте следующих двух-трех лет. Потенциал роста с уровней начала декабря уходящего года в районе 1775 долларов за унцию, соответственно, около 50%», – считают эксперты.

«При пессимистическом сценарии восходящий тренд будет пробит вниз. В этом случае стоит ожидать снижения цены к следующей потенциальной поддержке на уровне 50% от всего проделанного ранее импульсом пути, что соответствует цели несколько выше $1600 за тройскую унцию. Коррекция в этом случае примет затяжной характер, и, возможно, окажется впоследствии еще более глубокой», – говорится в прогнозе.

Аналитики также сравнили ситуацию нынешнего коронакризиса с финансовым штормом 2008 года, который начался после схлопывания пузыря «доткомов». «(Золото) взлетело из района $300 за унцию в начале 2000-х гг. до более чем $1 000 за унцию на максимуме в первой половине 2008-го. Сейчас ситуация абсолютно аналогична, более того, она усугублена тем, что и на долговом рынке раздут гигантский пузырь, а реальные ставки – рекордно отрицательные», – пояснили эксперты.

«Возможно, сейчас последний шанс сесть в стоящий уже год поезд золота по достаточно комфортным ценам. Если в ближайшем будущем реализуется бычий сценарий, который мы ждем, то цен на золото, которые есть на рынке сейчас, вы больше никогда не увидите», – говорится в прогнозе.

Москва, Мария Соколова

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