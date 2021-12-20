«Декларация»: эксперт раскрыл «тайну» Банка России

Политика Банка России приводит к росту потребительских цен внутри РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало на парламентских слушаниях по проекту Стратегии развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов. Депутаты и эксперты считают, что регулятор не занимает активную позицию даже в проблеме защиты россиян от кибермошенников.

В частности, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков обратил внимание, что в условиях цифровизации вопрос защиты прав получателей финансовых услуг несет в себе большие риски. «На мой взгляд, мы здесь недорабатываем, с точки зрения защиты участников. Нужно занять более наступательную позицию», – сказал он.

По словам депутата, в Госдуме уже есть инициативы, которые позволят защитить россиян от кибермошенников, но проблема в другом. «Слишком долго мы, на мой взгляд, даже «нянчимся» с некоторыми компаниями, которые говорят о своих затратах. Значит, надо как-то эти затраты либо компенсировать, либо договориться о возможных компенсациях по ним. Но то, что нужно защищать граждан, и то, что технологические возможности есть, необходимо это делать», – подчеркнул Аксаков.

Председатель правления регионального банка «Кузнецкий» Михаил Дралин со своей стороны отметил, что Банк России не обращает внимание на «четкие планы» по развитию регионального финансового рынка. «Доля региональных банков с базовой лицензией снизилась в 15 раз. Банки с базовой лицензией конкурируют в своем регионе с 10-20-кой крупнейших государственных банков, что говорит о том, что силы не совсем равные на рынке», – констатировал он.

При этом банкир подчеркнул, что принципы политики по развитию финансового рынка лишь декларируют развитие на основе свободной рыночной среды. «В разделе инструменты по развитию политики финансового рынка нет ни одного инструмента регулирования конкуренции и концентрации в банковском секторе. Ключевой в области обеспечения справедливой конкуренции формулируется задача поддержания конкурентного нейтралитета государства на финансовом рынке. При этом разработчиками отмечается рост концентрации бизнеса на финансовом рынке, несоблюдение принципов конкурентного нейтралитета, дальнейшее огосударствление банковского сектора, что может повлечь вынужденный уход с рынка отдельных групп финансовых посредников», – пояснил банкир.

«К сожалению, кроме декларации в данной ситуации ничего не сказано ни про антимонопольное или иное регулирование финансовой системы, и возможные целевые ориентиры такого регулирования. Создается ощущение, что сложившееся положение дел с конкуренцией и концентрацией устраивает правительство РФ и Центральный банк», – подчеркнул Дралин.

Москва, Мария Соколова

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