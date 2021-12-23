Морозы отступят, но ненадолго: синоптики пообещали Москве небольшое потепление

В предстоящие выходные в московском регионы морозы ослабнут. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, ожидаются метели и снегопады, на смену которым в начале следующей недели вновь возможно понижение температуры воздуха.

В пятницу, 24 декабря, в столичном регионе местами вероятен небольшой снег. Ночью в Москве -14...-12°, по области -17...-12°. Днем в столице -10...-8°, в Подмосковье -13...-8°. При этом возможен порывистый ветер до 17 метров в секунду.

В субботу, 25 декабря, также прогнозируется снег, местами сильный. Ночью в Москве -12...-10°, по области -15...-10° при порывистом ветре до 17 м/с. Днем также ожидается снег, местами сильный. В столице температура воздуха повысится до -7...-5°, в Подмосковье -10...-5°.

В воскресенье, 26 декабря, местами также вероятен небольшой снег. Ночью в Москве -13...-11°, по области -16...-11°, днем в столице -7...-5°, в Подмосковье -10...-5°. При этом сохранится порывистый ветер местами до 17 м/с.

В понедельник, 27 декабря, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона, где будет распространяться более холодная воздушная масса. Местами пройдет небольшой снег, ночью и днем -14...-9°. Во вторник, 28 декабря, в гребне антициклона поредеет облачный покров, будет преимущественно без осадков, при слабом ветре ночной мороз усилится до -22...-17°, днем будет от -16 до -11°.

Москва, Светлана Антонова

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