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Пятница, 24 декабря 2021, 14:02 мск

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Снежный шторм: в московском регионе объявлено погодное предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями. Как говорится в сообщении регионального главка МЧС, предстоящей ночью ожидается снег, местами сильный, при порывистом ветре до 17 метров в секунду.

В Москве предупреждение действительно с 23:00 до 11:00 25 декабря. В Подмосковье – с 21 часа и в течение субботы. Спасатели рекомендуют соблюдать крайнюю осторожность при нахождении на улице и управлении автомобилем.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, 25 декабря в столичном регионе ожидается небольшое потепление. В дневное время температура воздуха поднимется до -7…-5 градусов.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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