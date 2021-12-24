Снежный шторм: в московском регионе объявлено погодное предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями. Как говорится в сообщении регионального главка МЧС, предстоящей ночью ожидается снег, местами сильный, при порывистом ветре до 17 метров в секунду.

В Москве предупреждение действительно с 23:00 до 11:00 25 декабря. В Подмосковье – с 21 часа и в течение субботы. Спасатели рекомендуют соблюдать крайнюю осторожность при нахождении на улице и управлении автомобилем.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, 25 декабря в столичном регионе ожидается небольшое потепление. В дневное время температура воздуха поднимется до -7…-5 градусов.

Москва, Светлана Антонова

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