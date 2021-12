Пригожин: русские спасали ЦАР, пока западные чиновники брызгали слюной

Говорить о присутствии «ЧВК Вагнера» в Мали по меньшей мере непрофессионально, там есть только российские граждане, которые привозят гуманитарную помощь и занимаются военно-техническим сотрудничеством. Так известный предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопрос Financial Times о заявлении глав МИД стран Европейского союза. Также он подробно рассказал о деятельности российских граждан в ЦАР, где, по его словам, великие русские воины спасают мир от насилия и несправедливости.

«Подчеркиваю, никакого отношения ни к каким военизированным или парамилитаристским организациям я не имею и являюсь бизнесменом. Но ввиду того, что мне задают много вопросов и регулярно обвиняют в различных деяниях, я вынужден погружаться в повестку вопросов и, основываясь на экспертных мнениях, сообщениях СМИ могу сделать следующее заявление:

Первое. Мали. Свидетельств нахождения каких-либо российских вооруженных формирований, а также следа российских граждан, кроме тех, которые привозят гуманитарную помощь и занимаются военно-техническим сотрудничеством в Мали, не наблюдается. Поэтому говорить в заявлении о «развертывании «ЧВК Вагнера» в Мали» (цитата из Statement on the Deployment of the Wagner Group in Mali – December 23rd 2021) по меньшей мере непрофессионально», – ответила пресс-служба «Конкорд».

В то же время предприниматель напомнил, что долгое время на территории африканской республики орудуют различные группировки исламистского толка, причем постоянно появляются их новые ответвления.

«И кто-то ведь их там создает и готовит. Порядка двадцати с лишним тысяч военных из различных стран никаким образом не могут справиться с данной ситуацией – количество террористов только растет. Сотни международных организаций убеждают правительство Мали в том, что это не террористы, а люди, которые, уничтожая стариков, женщин и детей, просто выражают собственное мнение.

При этом вместо того, чтобы укреплять армию Мали, международное сообщество заталкивает на территорию государства все больше и больше так называемых «миротворцев». Де-факто таких же бандитов, грабителей, убийц и насильников, как и те, с кем они призваны бороться. Только с безграничными возможностями», – сообщил Евгений Пригожин.

Из-за сложившейся ситуации страдания гражданского населения только усиливаются и множатся с каждым днем. Однако если «помощники» в лице военного контингента стран коллективного Запада полностью выйдут, жители смогут вздохнуть спокойно. Но вот с террористами, которых поддерживают 20 тысяч европейских специалистов, справиться просто так не получится.

«Далее. В Центральной Африке я ни разу не был. Судьба этой страны очень похожа на Мали. Те же тысячи миротворцев и те же бандиты десятилетиями грабили и убивали центральноафриканский народ. Я изучил ситуацию в Центральной Африке досконально исключительно потому, что в течение длительного времени меня обвиняли и обвиняют в убийстве журналистов на территории этой страны, несмотря на известный факт, что их убили бандиты.

Миротворческие миссии в ЦАР не только погрузили эту страну в колониальную эпоху, но и фактически организовали там рабовладельческий строй, в котором под присмотром международного сообщества целая страна была обращена в рабство и погрязла в беззаконии. Множество народностей были на грани исчезновения», – приводит пресс-служба слова бизнесмена.

Однако помощь Банги пришла с Севера. По мнению Евгения Пригожина, только благодаря российским инструкторам обстановка в республике кардинально изменилась. Местным военным, прошедшим обучение у отечественных специалистов, удалось за считанные месяцы ликвидировать бандформирования, а правительству начать процесс возвращения региона к мирной жизни.

«ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ВОИНЫ СПАСАЮТ МИР ОТ НАСИЛИЯ И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, а брызжущие слюной коррумпированные западные политики собираются онлайн, делают сопливые заявления и бросают обвинения, не имея ни фактов, ни какой-либо подтвержденной информации.

Хочу подчеркнуть, что многочисленные фейковые доклады ООН, исследования различных фондов и экспертов по поводу неправомерных действий российских инструкторов ни разу не нашли своего подтверждения. Это все полная чепуха. Что касается заявления от 23 декабря 2021 года. Господа европейские политики, снимите с себя дорогие костюмы, отправляйтесь в Мали или в ЦАР и поживите там неделю. Если выживете, у вас есть право обсуждать судьбы этих стран, а если не выживете, то без вас мир станет чище. Высказываюсь из уважения к газете «Файненшл Таймс» по вашему запросу. Надеюсь, объем информации вас удовлетворит :)», – заключил Пригожин.

В заключение пресс-служба компании «Конкорд» в очередной раз напомнила иностранным журналистам, что «Евгений Викторович не имеет отношения к несуществующей организации «ЧВК Вагнера» и на территории Центральной Африки он никогда не был».

Москва, Екатерина Попова

