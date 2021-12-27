В 2022 году Россию ждет системный конфликт с Западом: эксперт оценил вероятность реального вооруженного конфликта

Обострение системного противостояния с Западом является главным риском для России в 2022 году. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов. По его оценке, опасность перерастания «холодной войны» в реальный вооруженный конфликт с участием России составляет порядка 20-30%.

«Главный стратегический риск – усиление противостояния с Западом, системное: политическое, экономическое, военное. Получается, это новая фаза новой «холодной войны», которая на самом деле началась официально в 2014 году, и постепенно напряжение растет и с той, и с другой стороны. Сейчас правят бал и с той, и с другой стороны политики, которые повышают политические ставки в этой игре. И в этом смысле мир становится менее безопасным в целом, чем он был год-два-три года назад. Поэтому главные вызовы – это риск вооруженного противостояния между какими-то отдельными странами, либо группами стран. Ключевой момент и главная особенность, я хотел бы подчеркнуть, – во всех этих сценариях все чаще и чаще фигурирует Россия как один из активных субъектов противостояния», – подчеркнул Минтусов.

В этой связи эксперт также обратил внимание на Белоруссию. «Напряжение будет иметь Россия всегда из-за нашего братского соседа. Белоруссия будет создавать России постоянно проблемы на внешней арене, и какие бы действия не осуществлял Александр Лукашенко (президент Белоруссии), Россия вынуждена будет его защищать страховать, платить за его ошибки, если он будет их делать. То есть, риски системные», – пояснил он.

В то же время Минтусов отметил, что серьезные опасности для России связаны также с Украиной. «Конечно, вызовы связаны с Украиной. И эти риски становятся масштабными – вовлекается все больше стран в противостояние. Это не противостояние между Украиной и Россией. За Украиной стоит большое количество стран, блоков, которые ее поддерживают, и в этом смысле риски увеличиваются, конечно же», – констатировал он.

«Моя экспертная оценка, что риски вооруженного противостояния, где будет задействована Россия, в следующем году составляют, по консервативной оценке, от 20 до 30%. Это риски, что вооруженное противостояние где-то произойдет. Много это или мало, не мне судить. Это в данном случае субъективная моя оценка», – заключил Минтусов.

Москва, Мария Соколова

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