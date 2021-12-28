Насмерть защищать свой дом. В Международный день кино вспоминаем о драме «Ржев»

Сегодня, 28 декабря, свой профессиональный праздник отмечают все, кто причастен к загадочному миру кинематографа. Международный день кино – прекрасная возможность вспомнить и пересмотреть один из самых запоминающихся отечественных фильмов последних лет – военную драму «Ржев», которая вышла на российские экраны в декабре 2019 года.

Кадр из кинофильма «Ржев»

Фильм «Ржев» рассказывает о сражении на Ржевско-Вяземском выступе, значение которого многие годы оставалось недооцененным. Он снят о судьбах миллионов, но в призме столкновений немцев и русских под маленькой деревушкой Овсянниково в 1942 году. В ходе сражения от роты солдат остаётся всего лишь треть, впору бы отступать, но штаб твёрдо приказывает держать позиции. Оставшиеся герои вынуждены выполнять приказ, надеясь на скорое появление подкрепления. Но появляется лишь младший лейтенант, который является начальником особого отдела. Он должен выявить предателей среди своих солдат. Тут зрителя поджидают неожиданные события.

Фильм имеет под собой литературный первоисточник в виде повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью» – фронтовика, который выдел Ржевскую битву своими глазами. Благодаря этому, персонажи в фильме живые, они испытывают страх, они стараются выполнить свой долг, оставшись при этом в живых.

Но страх смерти не убивает в них героев. Тех самых героев, о которых мы слушаем, читаем в учебниках истории и скорбно молчим.

Режиссером фильма выступил Игорь Копылов. Идейным вдохновителем и инициатором съемок стал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Евгений Викторович это не афишировал, потому что история для него достаточно личная, его дед воевал подо Ржевом. Предок Пригожина стал прообразом главного героя новой исторической драмы, роль которого исполнил Сергей Жарков. Вместе с ним в съемках участвовали Иван Батарев, Олег Гаянов, Арсений Семёнов, Александр Горбатов и другие. В картине их герои способны выйти с лопатами против недруга, но никогда не выстрелят в брата, даже если у их виска дуло автомата.

Не только любовь к человеку поражает в этих героях. Они беззаветно любят Родину. Готовы за неё погибнуть и пожертвовать последним. И на такую любовь способен каждый из них. Война заставила забыть, кем они были до этого. Теперь, в холодном окопе, под обстрелом, они – последний рубеж между свободой и порабощением их дома. Больше нет ни священника, ни вора. Есть только солдат.

Батальные сцены фильма поражают своей проработкой и натуральностью. Вступительная сцена фильма задаёт высокую планку, которую с лёгкостью фильм держит весь хронометраж.

Он наполнен прекрасными мелочами, которые и составляли всю войну. Мелочи, которые дают понять: так и было.

Например, мы не видим в нем яркую атаку победителя: «Уррраааааа! За Рооодинууу!!!». Нет, мы смотрим на молчаливую битву полусломленных солдат, которые боятся издать лишний звук, чтобы враг не услышал и не убил ещё кого-нибудь. Солдаты в ступоре, в гневе и беспамятстве бросаются на противника с лопатами, штыками, винтовками. Боеприпасы имеют свойство заканчиваться. Для многих из них это первый и последний бой.

Персонажи раскрываются нам не сразу. В «Ржеве» достаточно типажей. Тут и вороватый паренёк, и фанатичный особист, жестокий комбат, служивый-сержант, и обычный мужик, у которого наверняка несколько детей и хозяйство.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»