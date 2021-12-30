Дело Миримской: главные сюрпризы впереди?

История бизнес-леди и миллионерши Ольги Миримской, которую арестовали 17 декабря по подозрению в даче взятки, может обернуться самым громким уголовным делом наступающего года. Не только в силу серьезного статуса действующих лиц, но и по причине открывающихся с каждым днем новых обстоятельств.

С действующими лицами и их статусом все очевидно. Кроме самой Миримской, среди них ее бывший муж и бывший акционер ЮКОСа Алексей Голубович. А также миллиардер Николай Смирнов, в отношении которого было открыто, а потом загадочным образом закрыто уголовное дело по части 3 статьи 127.1 УК (продажа несовершеннолетнего с перемещением через границу в составе организованной группы»). Важную роль в этой истории сыграл даже посол Российской Федерации в Турции Андрей Геннадьевич Карлов, одним из последних дел которого незадолго до его убийства в Анкаре стало то самое возвращение на Родину Сони Миримской.

Сюжетная линия получилась также удивительной и почти невероятной. Свидетельские показания в деле ЮКОСа, которые давали Миримская и Голубович. Затем их развод и последовавший через несколько лет бурный роман Ольги с Николаем Смирновым. Потом было решение о рождении ребенка при помощи суррогатной матери, разрыв отношений и пропажа новорожденной Сони.

Упорство и настойчивость Ольги Миримской в поисках своего ребенка поражают и вызывают безусловное уважение. Два года она не сдавалась, делала все возможное и невозможное, все-таки добившись возвращения Сони домой.

21 октября 2016 года при попытке незаконного пересечения границы Северного Кипра и Республики Кипр была задержана женщина с малолетним ребенком. Вскоре было установлено, что ими оказались суррогатная мать Светлана Безпятая и дочь Миримской. Благодаря быстрым и эффективным действиям российского МИД, в том числе – посла РФ в Турции Андрея Карлова, маленькая Соня вернулась на Родину.

Следствие, проводимое в рамках возбужденного уголовного дела, вполне могло закончиться громким приговором в отношении миллиардера Николая Смирнова и его подельников. Но оказалось удивительным образом прекращено. А занимавшийся им следователь Носов вместе с Ольгой Миримской арестован.

Возможно, истинные причины такого поворота помогут понять появившиеся на днях итоги журналистского расследования, одним из героев которого оказался адвокат миллиардера Смирнова Вадим Багатурия, ранее работавший следователем прокуратуры и в 2007 году ставший фигурантом уголовного дела о вымогательстве. Совпадение или нет, но это дело было закрыто при похожих обстоятельствах и даже с участием тех же высокопоставленных представителей прокуратуры, что и дело Николая Смирнова.

Чем закончится продолжение этого журналистского расследования и какие еще сенсации откроются в деле Миримской, покажет уже наступающий 2022 год.

Москва, Екатерина Попова

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