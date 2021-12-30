Оттепель и похолодание: московская погода в начале нового года будет переменчивой

В ближайшие дни погода в московском регионе окажется переменчивой. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, очередной циклон принесет кратковременное повышение температуры, но затем похолодание вернет по-настоящему зимнюю погоду, хотя колебания температуры воздуха продолжатся без достижения нулевой отметки.

В пятницу, 31 декабря, облачно и с небольшим снегом. Ночью в Москве -10...-8°, по области -13...-8°. Днем потеплеет в столице до -3...-1 °, в Подмосковье – до -6...-1°.

В субботу, 1 января, ночью возможен снег, местами гололед, а также налипание мокрого снега. В Москве прогнозируется -3...-1°, по области -6...-1°. Днем также вероятны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В столице -1...1°, по области -4...1°.

В воскресенье, 2 января, опять ожидается небольшой снег. Ночью и днем в Москве -8...-6°, по области -10...-5°.

В понедельник, 3 января, также прогнозируется небольшой снег. Ночью подморозит до -21...-16°, днем -14...-9°. Во вторник, 4 января, небольшой снег. Ночью ожидается -14...-9°, днем -7...-2°.

В среду, 5 января, снова возможен снег. Ночью и днем -9…-4°. В четверг, 6 января, опять вероятны осадки. Ночью -15…-10°, днем -12…-7°.

Москва, Светлана Антонова

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