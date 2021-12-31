Пригожин подал заявление в СК РФ о возбуждении уголовного дела по факту геноцида в Донбассе

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин подал заявление в правоохранительные органы по факту геноцида русскоязычного населения в Донбассе.

В своем комментарии он также отметил, что считает журналиста Виктора Шендеровича (внесен в реестр физлиц-иноагентов) пособником геноцида жителей Донбасса.

Евгений Викторович Пригожин ответил на вопрос издания «Новый День», не является ли его исковое заявление к Шендеровичу попыткой вынудить журналиста уехать в эмиграцию. Слова предпринимателя приводит пресс-служба компании «Конкорд».

«Нет, у меня задача совершенно другая – дать ему возможность искупить свою вину в тюремной камере и выйти на свободу с чистой совестью. В России есть люди, которые только и живут информационными провокациями», – сообщил Пригожин.

По словам бизнесмена, позиция Шендеровича по внутриукраинскому конфликту способствовала осуществлению преступлений против жителей Донбасса. Геноцид на юго-востоке Украины стал возможным в том числе из-за таких «колунов из прошлого», как Шендерович. Долг каждого россиянина заключается в активном противодействии подобной преступной деятельности, резюмировал Пригожин.

Москва, Екатерина Попова

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