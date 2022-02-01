российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

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NewDayNews.ru

Вторник, 1 февраля 2022, 12:07 мск

Новости Москва

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В Москве зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Москве вновь зафиксирован подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, преимущественно за счёт циркуляции риновируса и других вирусов не гриппозной этиологии. Об этом говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что среди совокупного и взрослого населения наблюдается превышение эпидемических порогов заболеваемости. В то же время среди детей во всех возрастных группах показатели остаются ниже пороговых величин, том числе среди детей 0-2 лет ниже на 72,7%, 3-6 лет – на 64,1%, 7-14 лет – на 9,1%.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что по состоянию на 1 февраля в Москве привито от гриппа 7 млн 299 тысяч человек, что составляет 57,72% от численности населения. При этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 65,43%.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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