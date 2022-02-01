Звезды рок-музыки отказываются от концертов в Москве

Знаменитая американская рок-группа Aerosmith вновь отменила свой летний европейский тур, который включал концерт в Москве. Как сообщили организаторы выступления SAV Entertainment, музыканты сослались на опасность пандемии коронавируса и сопутствующих ограничений.

«Мы с огромным сожалением сообщаем об отмене нашего европейского тура, запланированного на июнь и июль 2022 года. Наша команда внимательно следила за ситуацией с распространением COVID-19 и сопутствующими ограничениями, и пришла к выводу, что мы не сможем провести концерты в Европе. Здоровье и безопасность наших фанатов являются для нас главными приоритетами», – пояснили музыканты.

Легендарная группа ранее планировала отметить свое своего 50-летие, совершив турне по Европе летом 2020 года. Из-за пандемии коронавируса его переносили на год. О дальнейших планах Aerosmith пока не сообщает.

Накануне стало известно, что легендарный британский рок-музыкант Эрик Клэптон также отменил концерт в Москве, хотя первоначально планировал выступить еще летом 2020 года в рамках тура, посвященного его 75-летию. В условиях коронавируса концерт был перенесен сначала на 2021 год, затем – на 2022-й.

Организаторы концертов обращают внимание, что зрители могут вернуть купленные билеты у операторов, у которых они были приобретены.

Москва, Мария Соколова

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