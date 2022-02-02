Фальсификация, консерванты и антибиотики: в московском регионе каждый десятый молочный продукт не отвечает стандартам качества

В московском регионе проблема фальсификации молочной продукции остается актуальной – каждая десятая проверка качества выявляет нарушения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил заместитель главы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Владимир Менякин сегодня на пресс-конференции. По его словам, некачественное сливочное масло присутствует на полках магазинов как эконом-класса, так премиального сегмента.

«В области обеспечения пищевой безопасности весь спектр подконтрольной продукции в рамках мониторинга был охвачен управлением в минувшем году. Было отобрано более 2,5 тысяч образцов отечественной продукции. В 10% случаев были выявлены не соответствия», – пояснил он.

При этом Менякин обратил особое внимание, что вопрос фальсификации молочной продукции остается «злободневным». «В этом направлении нами была отобрана 471 проба молочной продукции, получено 39 положительных результатов, которые составляют примерно 9% от числа отобранных проб», – уточнил он.

«Ситуация именно с сырым молоком на молочно-товарных фермах удовлетворительная. В переработке ситуация сложнее гораздо. На первом месте у нас стоит фальсификация, затем консерванты, ну и антибиотики выявлялись в продукции и сырье, поступающих из других регионов», – отметил замглавы управления Россельхознадзора.

По его словам, больше всего фальсификата выявлено в сливочном масле. «Анализ обеспечения уровня безопасности и качества на рынке молочной продукции, в частности, масла сливочного показал, что у нас в магазинах от эконом-класса до премиального сегмента отмечается, к большому сожалению, реализация продукции с жирами растительного происхождения, не заявленными в составе на этикетке. Отмечали мы нарушение принципа прослеживаемости, нарушение балансов сырье-готовая продукция, включая жировой баланс», – подчеркнул чиновник.

Москва, Мария Соколова

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