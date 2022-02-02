«Удаленка» разгрузила московские дороги и общественный транспорт

В Москве за последние две недели количество пассажиров на транспорте сократилось на 12% из-за перехода на удаленную работу сотрудников ряда компаний. Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, число автомобилей на дорогах в рабочие дни сократилось на 30 тысяч до 2,7 млн.

В ведомстве уточнили, что в метро пассажиропоток снизился на 11%. Больше всего разгрузились станции в районе бизнес-центров, автовокзалов, ж/д станций и вузов. Среди рекордсменов – «Кутузовская» и «Бинцевский парк», где число пассажиров сократилось почти на четверть. На МЦД этот показатель упал на 16%.

Наземный транспорт разгрузился меньше – на 8%, в основном, в районе офисных и торговых центров, станций ж/д и метро, а также больших спальных районов.

Москва, Мария Соколова

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