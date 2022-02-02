Мазут на бирже снова рекордно подорожал

В России биржевая цена мазута подскочила до нового исторического рекорда. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, стоимость топлива по территориальному индексу Европейской части России поднялась до 30 741 рубля за тонну.

По итогам торгов, вновь дорожает межсезонное дизельное топливо, достигнув 57 460 рублей за тонну. Стоимость зимнего и летнего дизеля чуть опустилась до 60 102 и 55 820 рублей за тонну, соответственно.

Бензин немного подешевел: Аи-92 – до 50 595 рублей за тонну, Аи-95 – до 53 817 рублей.

При этом, подскочивший вчера до исторических рекордов авиакеросин держится возле максимальных отметок в 61 527 рублей за тонну, потеряв в цене всего 0,05%.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

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