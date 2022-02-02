Террористическая организация: Верховный суд России запретил «Колумбайн»

Верховный Суд РФ по заявлению Генпрокурора признал движение «Колумбайн» террористической организацией, деятельность которой на территории РФ запрещена. Об этом сообщила прес-служба надзорного ведомства.

Как установлено прокуратурой и подтверждено в судебном заседании, названная террористическая организация основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций. Ее участники отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что под воздействием насильственной идеологии «Колумбайна», а также массированной пропаганды «скулшутинга» его участниками совершаются резонансные преступления террористической и общеуголовной направленности.

«За организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы», – напомнили в Генпрокуратуре.

Москва, Светлана Антонова

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