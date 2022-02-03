Москву в выходные немного подморозит

В предстоящие выходные в московском регионе ожидается незначительное понижение температуры воздуха, после чего вновь возможна оттепель. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, небольшие снегопады продолжатся.

В пятницу, 4 февраля, усилится ночное выхолаживание воздуха. Ночью местами возможен небольшой снег. В Москве может похолодать до -12...-10°, по области – до -15...-10°. Днем в Подмосковье местами вероятен небольшой снег при температуре в Москве -6...-4°, по области – до -9...-4°.

В субботу, 5 февраля, преимущественно без осадков. Ночью в Москве -14...-12°, по области -17...-12°. Днем до -5°. В воскресенье, 6 февраля, ожидается небольшой снег. Ночью в Москве -14...-12°, по области -17...-12°. Днем – до -4°.

В начале следующей недели также прогнозируется снег, в дневное время температура воздуха будет колебаться вблизи нулевой отметки.

Москва, Светлана Антонова

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