Проблема с национальной идеей: в России заняты оправданием промахов власти

Отсутствие национальной идеи в России компенсируется поиском объяснений, почему власти не справляются со своими обязанностями. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его оценке, озвученные ранее предложения, которые отчасти могли бы ассоциироваться с национальной идеей, были в большей степени отвлекающими и контрпродуктивными.

«Проблема в том, что идеи нет. Но мне кажется, объединение людей на какой-то территории – это и есть главная идея, зачем люди объединились. Есть национальные государства. Понятно, французы живут на территории Франции. Когда-то было русское государство, соответственно, жили там русские. Но со времен, когда началось строительство империи… у империй логика другая – объединение разных народов, разных территорий для достижения какой-то высшей цели», – пояснил эксперт.

Политолог обратил внимание, что за 30 лет в современной России так и не появилось национальной идеи, генерировались только отвлекающие. «По неумолимой иронии получается, что империя существует ради богатства, но в плохих империях имеет дело с богатством только узкий круг, а остальные, к сожалению, живут плохо. Поэтому здесь вопрос национальной идеи возникает – как в Советском союзе, когда все живут не очень хорошо, надо придумать какую-то отвлекающую идею, почему мы плохо живем. В Советском союзе придумали Интернационал и социализм, еще что-то… Сегодня тоже пытаются придумать какую-то такую идею, что мы богоизбранный народ, как евреи практически, что мы последние хранители традиционных ценностей, что мы противостоим какому-то злу и антихристу. Но это тоже – скорее, отвлекающие идеи. А национальная идея должна быть национальной. Либо это национальное государство с русским населением, либо это должен быть какой-то союз, который ради взаимной выгоды существует, и тогда идея этого союза в том, что экономика этого союза взаимовыгодна – скорее, экономическая идея, как Евросоюз, например. Но все эти космические идеи, как мне кажется, контрпродуктивны для развития. Это отвлекающие», – пояснил Гращенков.

«Мы все-таки живем в 21 веке, и понятно, что идеи должны быть не для территорий. Идеи должны быть для людей, для их общности – за счет чего выживать, как развиваться, что покорять. Покорить космос – это не идея. Идея – зачем покорить космос, что мы там хотим увидеть, узнать. Мы хотим стать лучше? Стать хуже? То, что нам предлагают в качестве базиса идеи – например, победить государство в 17-м году, полететь в Космос, как в 60-м, и так далее… Это все не то. Я бы искал идею все-таки в 21 веке, прежде всего, гуманистическую – что конкретно для человека и его развития может дать государство. И второе. Это экономическая выгода – почему на этой территории живут люди и как им это делать эффективно», – отметил политолог.

По его мнению, сейчас в России больше занимаются поиском объяснений, почему власти плохо справляются со своими обязанностями. «Когда развалился Советский союз, была идея свободы: были несвободными – стали свободными. Потом свободой многие не сумели воспользоваться, и им предложили, наоборот, идею в обмен на свободы заботу – лучше быть нужным, чем свободным. Но и когда забота стала слишком вялой, предлагают какие-то идеи, объясняющие почему по-другому невозможно. То есть, в принципе занимаются, но занимаются не идеями, а вопросами объяснения, почему власть, так сказать, не очень хорошо стравляется с обязанностями. А вот над идеями, да, кто-то думает, есть же у нас мыслители разные – от Дугина с его космизмом, до, например, Чубайса с его идеей достижения целей устойчивого развития в рамках глобального проекта. И между ними есть разные. Например, партия «Новые люди» пытается сформулировать идею нового гуманизма, связанную с тем, как противостоять цифровизации. Сейчас все идет к тому, что цифровизацию мы введем, QR-коды введем, всех пронумеруем, всех перепишем… А ради чего? Где здесь развитие человека или все займет искусственный интеллект?» – отметил эксперт.

«Не должно быть антагонизма, как между социализмом и либерализмом. В 21 веке должна быть конвергенция: как либеральные идеи, которые подходят 15% общества могут сочетаться с социалистическими идеями, по которым запрос у 75%», – заключил Гращенков.

Москва, Мария Соколова

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