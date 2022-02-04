Вместо зятя Назарбаева: экс-канцлер ФРГ выдвинут в совет директоров «Газпрома»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер может сменить в совете директоров «Газпрома» зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Тимура Кулибаева. Как следует из сообщения в компании, кандидатура Шредера значится в списке, который планируют утвердить на собрании акционеров 30 июня.

Кроме Шредера, в список кандидатур в совет директоров включены глава «Газпромбанка» Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности РФ Денис Мантуров, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и его заместитель Виталий Маркелов. Также в списке фигурирует вице-премьер РФ Александр Новак, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, заместитель гендиректора «Газпром экспорта» Михаил Середа, ректор РГУ нефти и газа Виктор Мартынов и руководитель РАНХиГС Владимир Мау.

Шредер с 2017 года занимает пост председателя совета директоров «Роснефти», не владея акциями компании. Он также глава комитета акционеров Nord Stream 2 AG, которая является компанией-оператором проекта «Северный поток – 2».

Москва, Мария Соколова

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