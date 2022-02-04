Детское сердце память хранит! Ряды «юнармейцев» Западной Двины растут

Почти пять лет назад благодаря инициативе учеников школы №1 в Западной Двине появился первый юнармейский отряд. Огромный энтузиазм подростков привел к тому, что в 2021 году открылось ещё три отряда: «Земляне», «Патриот» и «Виктория». Теперь юных патриотов насчитывается 70 человек.

Участники всех трёх отрядов «Юнармии» часто собираются для участия в спортивных состязаниях, вместе помогают землякам и пожилым людям. Они чистят снег, складывают дрова, устраивают субботники на воинских захоронениях. И всегда в числе первых занимаются общественной деятельностью. Например, в январе в Западной Двине отметили 80 лет со дня освобождения от немецких оккупантов. Бойцы юнармейских отрядов вот уже несколько лет являются постоянными участниками подобных мероприятий. Представители администрации заметили, что сейчас в районе все больше и больше молодежи проявляют интерес к патриотическим движениям.

Деятельность юнармейцев помогла им найти себе друзей и в местном военкомате. Здесь их принимают, как товарищей по оружию, только младших. Для детей планируют устроить поездку в Ржев, где они смогут посетить настоящую военную часть. Офицеры проведут для них занятия по строевой подготовке, научат сборке-разборке автомата на время.

Не меньшее значение для юных патриотов имеет посещение Ржевского мемориала Советскому солдату, 25-метровая фигура которого возвышается на 10-метровом кургане. Со времени своего открытия в 2020 году мемориал стал местом, напоминающем о Победе в Великой Отечественной войне и страшнейшем сражении, которое многие солдаты, даже немецкие, вспоминают с ужасом.

Невероятный подвиг советского солдата получил отражение и в культуре. Александр Твардовский, обратившись к этой теме, сочинил гениальное стихотворение «Я убит подо Ржевом», Александр Шумилин написал своего «Ваньку-ротного», описывая свою войну, Вячеслав Кондратьев, прошедший эти бои, рассказывает нам свою историю в повести «Искупить кровью», которую экранизировали в 2019 году.

Фильм «Ржев» режиссера Игоря Копылова, повествующий про «Ржевскую мясорубку», был снят при участии петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, дед которого когда-то тоже воевал в тех местах. Фильм получился правдивым и душевным, показывая весь спектр эмоций, которые испытывает солдат в каждой атаке. Люди здесь не сломлены, хотя и боятся. Каждый из них готов пожертвовать жизнью, чтобы спасти Родину, семью, брата. Война меняет всех, оставляя клеймо солдата-защитника там, где когда-то было начертано «вор», «офицер», «особист». Судьба каждого из них теперь едина – защита Отечества. Подобные фильмы великолепно демонстрируют всю силу и стойкость, которой обладали советские солдаты. «Ржев» не останется пустым звуком и навсегда осядет после просмотра в головах юных патриотов.

А пока юнармейцы готовятся к военно-патриотической игре «Орлёнок».

– Важно, что и старшее поколение видит, как эти мальчики и девочки чрезвычайно ответственно относятся к таким понятиям, как защита Родины, патриотизм, память о нашем прошлом, – считает специалист по работе с молодежью администрации Западнодвинского муниципального округа Олеся Морозова.

Тверь, Светлана Антонова

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