«Настоящие извращенцы»: Мария Захарова оценила провокационные публикации в западных СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «настоящими извращенцами» авторов публикаций в американском агентстве Bloomberg о «вторжении» российских войск на Украину и в немецком Bild о «реализации» Москвой плана по захвату этой страны.

«Глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё», – заявила Захарова в комментарии в своем телеграм-канале.

Москва, Светлана Антонова

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