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Суббота, 5 февраля 2022, 17:45 мск

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«Вторжение» на Украину: в Кремле заявили об опасности западных информационных провокаций о «российской агрессии»

Фото РИА «Новый День»

Информационные провокации, аналогичные ошибочной публикации на сайте американского агентства Bloomberg о якобы начале российского вторжения на Украину, могут привести к непоправимым последствиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц», – констатировал представитель Кремля, слова которого цитирует РИА «Новости».

Как считает Песков, это иллюстрация того, к чему может привести атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине агрессивных действий «наших контрагентов в Европе». «А в целом, конечно, такое серьезное издание, как «Блумберг» <…> можно даже говорить не «фейк-ньюс», а «Блумберг-ньюс», что будет иметь под собой основания», – сказал он.

Как сообщалось ранее, минувшей ночью агентство Bloomberg опубликовало а своем сайте заголовок о «вторжении» России на Украину. Вскоре его удалили – редакция признала ошибку и пообещала провести расследование.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала авторов подобных публикаций «настоящими извращенцами».

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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